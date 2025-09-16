Marco Rubio: Hamas'ın ateşkesi kabul etmesi için sadece günler kaldı

5 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hamas'ın Gazze’de ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için zamanın daraldığını, belki de sadece birkaç günü kaldığını belirtti.

Marco Rubio, 16 Eylül 2025 Salı günü, İsrail'den Katar'a hareket ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail ordusunun Gazze’de operasyonlara başladığını vurgulayan Rubio, “Bu nedenle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi olduğunu düşünüyoruz. Artık aylarımız yok; muhtemelen sadece günlerimiz, belki de birkaç haftamız var." dedi.

Rubio'nun açıklamaları, İsrail'in yoğun hava saldırıları altında sivillerin hayatını kaybettiği bir dönemde geldi.

İsrail'in "askeri operasyon" olarak nitelendirdiği saldırılar, Gazze'de insani krizi derinleştirirken, uluslararası toplumda da giderek artan tepkilere yol açıyor.

Öte yandan Jerusalem Post gazetesinin haberine göre İsrail Ordusu Gazze şehrine yönelik yeni bir kara saldırısı başlattı.

İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, tankların şehre girmeye başladığı bildirildi.