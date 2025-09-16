Koordinasyon Çerçevesi: Seçimler zamanında yapılmalı

2 saat önce

Şii Koordinasyon Çerçevesi, seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini belirterek, konuşma ve söylemlerde mezhepçi dil kullanılmasının toplumsal barışa zarar verdiğini bildirdi.

Olağan toplantısını Haydar Abbadi’nin ofisinde gerçekleştiren Koordinasyon Çerçevesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre toplantıda, Irak ve bölgedeki mevcut durum, ulusal çabaların ve tutumların birleştirilmesini gerektiren gelişmeler ve zorluklar ele alındı.

Katar’ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nin sonuçlarının toplantıda masaya yatırıldığı kaydedilen açıklamada, Irak Hükümetinin zirvede alınan kararlara uymasının önemine işaret edildi.

Yaklaşan Irak Parlamento seçimlerinin de ele alındığı toplantıda, anayasal süreye uyulması, sürecin başarısı için uygun ortamın sağlanması, şeffaflık ve tarafsızlığın sağlanması, vatandaşların güveninin pekiştirilmesi ve demokratik yolun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Bazı konuşma ve açıklamalarda mezhepçi söylemlerin artmasından duyulan endişenin de dile getirildiği açıklamada, bu tür söylem ve açıklamaların toplumsal barış ve milli birlik üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, Irak'ın toplumsal yapısının korunmasının ulusal bir öncelik olmaya devam ettiği, bunun tüm siyasi güçlerin yanı sıra medya ve dini kurumların ortak sorumluluğunu gerektirdiği ifade edildi.