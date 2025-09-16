İsrail, Gazze'ye yönelik kara harekatını resmen başlattı

1 saat önce

İsrail, Gazze'ye karadan operasyon başlattığını duyururken, Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgalini durdurmak için "olağanüstü ve acil uluslararası müdahale" çağrısında bulundu.

İsrail ordusundan 16 Eylül 2025 Salı günü yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne yönelik kara harekatının resmen başlatıldığı belirtildi.

Operasyonların amacının, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el- Kassam Tugaylarının askeri altyapısını yok etmek olduğu vurgulandı.

Açıklamaya göre savaş uçaklarının da destek verdiği operasyon kapsamında, İsrailli rehinelerin kurtarılması ve Hamas'ın tamamen yok edilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

AFP'nin aktardığına göre İsrailli bir yetkili, ordunun Gazze'nin merkezine doğru ilerleyişini sürdürdüğünü aktardı.

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgalini durdurmak için "olağanüstü ve acil uluslararası müdahale" çağrısında bulundu.

Bakanlık, savaşı durdurmak için diplomatik yollarla gösterilen çabaların "başarısız" olduğunu belirterek, dünyayı harekete geçmeye çağırdı.

PATLAMALAR TEL AVİV'DEN DUYULDU

İsrail basını, Gazze kentindeki patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden bile duyulduğu ve güneydeki Netivot yerleşiminde patlamaların etkisiyle camların kırıldığını bildirdi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI: GAZZE YANIYOR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze yanıyor, İsrail Savunma Kuvvetleri terörist yapılanmalara demir yumrukla saldırıyor." diye yazdı.

Katz, "İsrail askerleri, rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması için gerekli koşulları yaratmak üzere cesurca savaşıyor. Görev tamamlanana kadar pes etmeyeceğiz ve geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

TRUMP DESTEKLİYOR

Axios haber ajansına konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın harekatı desteklediğini ancak bir an önce tamamlanmasını istediğini belirtti.