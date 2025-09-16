Polonya’da hükümet binaları üzerinde uçan dron düşürüldü
Polonya Başbakanı Donald Tusk, hükümet binaları üzerinde uçan bir drone’nin etkisiz hale getirdiğini belirterek, 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Polonya’nın başkenti Varşova’da drone paniği yaşandı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Devlet Koruma Servisinin hükümet binaları üzerinde uçan bir dronu etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Belarus vatandaşı 2 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Tusk, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını aktardı.
Öte yandan Rusya'ya ait insansız hava araçları (İHA) 10 Eylül’de Polonya hava sahasını ihlal etmiş, söz konusu İHA’lar Polonya ordusu tarafından düşürülmüştü.
NATO, olayın ardından doğu kanadını korumak için Doğu Gözcüsü Operasyonu’nu başlatmıştı.