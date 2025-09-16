Erbil'de motosiklet ve bisiklet alım satımı için modern bir pazar kurulacak

2 saat önce

Yakın gelecekte Erbil'de bisiklet ve motosiklet alım satımı için modern bir pazar kurulacak.

Erbil Kaymakamı Nebez Abdulhamid, 16 Eylül 2025 Salı günü Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Yakın gelecekte Erbil-Kerkük yolu üzerinde bisiklet ve motosiklet alım satımı için modern bir pazar kurulacak." dedi.

Kaymakam Abdulhamid, "Mevcut pazar, Erbil merkesinde bulunuyor ve şehre çirkin bir görünüm veriyor. Bu nedenle, daha iyi bir görünüm verebilmek adına böyle bir pazar inşa etmeye karar verdik." sözlerini sarf etti.

Nebez Abdulhamid, pazarın 10 dönümlük bir arazi üzerine 2 milyar 887 milyon 574 bin dinar maliyetle inşa edileceğini aktardı.