Başbakan Barzani’nin BAE ziyareti ülke basınında geniş yer aldı

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani’nin Abu Dabi ziyareti ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesi, ülke basınında geniş bir yer edindi.

Al-Bayan, Al-Etihad, Al-Khaleej, Al-Fajr ve Al-Watan gibi popüler gazeteler bugünkü sayılarının (6 Aralık 2025 Cumartesi günü) birinci sayfalarında toplantının fotoğraflarını yayınladılar.

Gazete haberlerine göre Abu Dabi'de düzenlenen toplantıda Mesrur ​​Barzani, Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile BAE halkını ve yöneticilerini BAE Ulusal Günü'nün 54. yıl dönümü dolayısıyla tebrik ederek, ilerleme ve refahın devamını diledi. BAE Devlet Başkanı da bu tutumundan dolayı Başbakan Barzani’ye teşekkür ederek, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne istikrar ve kalkınma diledi.

Söz konusu toplantıya, Şeyh Hamdan bin Muhammed bin Zayed ve Şeyh Saif bin Zayed'in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey BAE yetkilisi katıldı.

Al-Watan, haberinde "İlişkilerin ufkunun genişletilmesi" vurgusu yaparak, " Devlet Başkanı ve Mesrur ​​Barzani, bölge halklarının yararına barış ve istikrarın güçlendirilmesi için çalışmanın önemini vurguladı" şeklinde bir başlığa yer verdi.

Haberde, “Toplantı, BAE ile Irak ve özelde Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir adımdır.” değerlendirmesine de yer verildi.

Al-Fajr, ortak sorunlara odaklanılarak habere "ilgi duyulan konularda görüş alışverişinde bulunulması" başlığını attı.

Gazeteye göre iki taraf bölgesel konuları ele alırken, siyasi ve güvenlik istikrarın her türlü ilerlemenin ön koşulu olduğu konusunda mutabık kaldı.

Al-Khaleej de habere, " Muhammed bin Zayid ve Barzani: Barışı teşvik etmek bölge halklarına hizmet edecektir" başlığını attı.

El-Bayan gazetesi ise toplantının kardeşlik ilişkilerini gözden geçirmeyi ve ortak kalkınmaya hizmet edecek şekilde koordinasyon ufkunu genişletmeyi amaçladığı görüşünü paylaştı.

"Her iki taraf da, ekonomik ve sosyal ilerlemenin temeli olarak Orta Doğu'da barış ve istikrarın güçlendirilmesi için çalışmanın önemini vurguladı." görüşünü de Al-Etihad gazetesi yayımladı.