İlham Ahmed: Barış süreci, Suriye Kürtleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip

7 dakika önce

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Ofisi Eş Başkanı İlham Ahmed, Türkiye ile PKK arasındaki barış sürecinin, Ankara ile görüşmelere başlamak isteyen Suriye Kürtleri üzerinde olumlu etki yarattığını söyledi.

İlham Ahmed, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından İstanbul’da düzenlenen Barış ve Demokratik Toplum Konferansı’na çevrimiçi olarak katıldı ve toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Abdullah Öcalan sayesinde görüşmelerin başladığını savunan Ahmed, “Bu yüzden sayın Öcalan’a çok teşekkür ederim. Devlet tarafından bu süreç başlatıldı. Diyaloğu daha iyi yürütebiliriz. Ancak hala bazı engeller var. Biz bu engellerin kalkması için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye ile görüşmek ve bu süreci yürütmek istiyoruz.” dedi.

Suriye’de Kürtler dahil tüm toplumların haklarının sağlanması için diyaloga ihtiyaç olduğunun altını çizen İlham Ahmed, şu ifadeleri kullandı:

“Bölgede yaşayan herkes ile Kuzey Doğu Suriye’yi inşa etmek için bir sözleşme imzaladık. Bu yüzden kadın erkek arasında bir eşitlik sağlandı. Suriye’nin diğer bölgelerinde katliamlar olurken, bizim bölgemizde inşa etme süreci vardı. Bu sistem sayesinde oldu. Hem kendimizi koruyabildik hem de iç barışımızı sağladık.”

“Eğer bugün Rojava’da bir yıkım yoksa, bu yönetimin başarısıdır.” diyen İlham Ahmed, “Suriye’deki barış, Türkiye’yi de etkiliyor. Bugün yürüyen sürece çok kıymet veriyoruz. Bu adımla birlikte Suriye üzerindeki etkisini hemen hissettik çünkü savaş bitti. Aramızdaki sınırlarında açılmasını istiyoruz. Bu nedenle sürece olumlu yaklaşıyoruz. Demokrasi amacına ulaşmalı.” diye konuştu.

Türkiye’nin Suriye üzerinde etkileri olduğunun altını çizen İlham Ahmed, “Eğer Abdullah Öcalan tecrit altında olmazsa, dışarda olsa süreci daha iyi yürütür ve etkisi daha kuvvetli olur.” değerlendirmesinde bulundu.