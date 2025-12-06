Neçirvan Barzani: Barışa bakışımız değişmez ve stratejiktir

58 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, barışın stratejik bir tercih olduğunu bildirirken, mesajında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonunu "tarihi ve cesur" olarak nitelendirip, Abdullah Öcalan ve Devlet Bahçeli’yi barışa katkılarından dolayı tebrik ederek, “Türkiye'nin huzuru, bölgenin huzurudur." dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından İstanbul’da düzenlenen Barış ve Demokratik Toplum Konferansı’nda, Neçirvan Barzani’nin mesajı, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şahab tarafından okundu.

Mesajında barışın sadece silahların susması olmadığını belirten Neçirvan Barzani, “Kürdistan Bölgesi olarak barışa bakışımız, değişmez ve stratejik bir bakıştır. Biz inanıyoruz ki barış sadece silahların susması değildir; aksine güven inşa etme, birbirini kabul etme ve farklılıklar içinde ortak noktalar bulma sürecidir.” ifadelerini kullandı.

Şiddet ve çatışmanın, yıkım ve geri kalmışlıktan başka halklara hiçbir sonuç sağlamadığının altını çizen Neçirvan Barzani, “Ancak ne zaman diyalog kapısı aralanmışsa, ne zaman barış için siyasi bir irade oluşmuşsa, kalkınma ve huzur için büyük fırsatlar ortaya çıkmıştır.” görüşünü paylaştı.

“Türkiye önemli bir ülke ve stratejik komşumuzdur.” diyen Neçirvan Barzani, “Türkiye’nin istikrarı ve kalkınması, Irak’ın, Kürdistan Bölgesi’nin ve tüm bölgenin istikrarına doğrudan etki etmektedir. Barış içindeki bir Türkiye daha güçlüdür ve bölgede daha büyük bir rol oynayabilir.” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda barışı her şekilde desteklediklerini anımsatan Neçirvan Barzani, “O süreç gösterdi ki diyalog tüm taraflar için büyük kazanımlar getirebilir. Bugün de barışın başarıya ulaşması için tüm desteğimizi sunuyoruz. Kürdistan Bölgesi her zaman olduğu gibi bölgede istikrar faktörü olacaktır.” sözlerini sarf etti.

Neçirvan Barzani mesajının devamında, şu ifadelere yer verdi:

“Böylesine hassas bir aşamada, böylesine önemli bir süreç engellerle karşılaşabilir; ancak bu engeller barıştan soğumaya neden olmamalıdır. Barışın başarısı sabır ister. Ne kadar zaman gerekirse gereksin, süreklilik esas olmalıdır.

Buradan, barışa yönelik açılımı, önemli rolü ve cesur vizyonundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etmek istiyorum. Bu, güçlü bir siyasi irade, cesaret, fedakarlık ve sorumluluk ruhu gerektiren tarihi bir adımdır.

Ayrıca Sayın Öcalan’ı, Sayın Devlet Bahçeli’yi ve barışın derdini taşıyan, barışın ve birlikte yaşamın kazanması için çabalayan tüm şahsiyet ve tarafları tebrik ediyoruz. Geleceğin ancak barış ve huzur temeli üzerine inşa edilebileceğini bilen herkesi selamlıyoruz.”