Görme engelli çiftçinin azim ve başarı hikayesi

2 saat önce

Duhok'un Batifa ilçesinde yaşayan Azad Muhammed, altı yaşından beri görme yetisini kaybetmesine rağmen çiftçilik yapmasıyla dayanıklılık ve öz güven örneği olmuştur.

Azad Muhammed, birçok ağaç türünün bulunduğu zengin bir bahçeye sahiptir.

Ürünleri toplamak için ustalıkla uzun ağaçlara tırmanabilen Azad Muhammed, tavuk yetiştirmenin yanı sıra, bahçesinin ve evinin sulama kaynağı olan su kuyusuyla da ilgilenir.

Muhammed, sadece kendi bahçesini işletmekle kalmayıp, aynı zamanda bahçesindeki havuzda yüzer; bu da dayanıklılığının ve bireysel yeteneğinin bir göstergesidir.