Görme engelli öğretmen, azmiyle öğrencilerine örnek oluyor

3 saat önce

Dünya Engelliler Günü'nde Kurdistan24, Runaki Görme Engelliler Enstitüsü'nde engelli çocuklara ders veren görme engelli öğretmen Muhammed Hüseyin'in hikayesini anlatıyor.

Aynı enstitüden mezun olup öğretmen olarak atanan Muhammed Hüseyin, azmiyle öğrencilerine örnek oluyor.

Öğrencilerinin acılarını ve ihtiyaçlarını daha iyi anladığını ve bu durumun eğitim sürecini daha kolay ve etkili hale getirdiğini söyleyen Hüseyin, "Bu çocuklara yardım etmek benim eğlenceli çünkü ben de aynı dönemden geçtim." dedi.

Toplumdaki farkındalık seviyesi konusunda endişelerini dile getiren Hüseyin, engelli bireylerin hakları ve ihtiyaçları konusunda hala yeterli farkındalık olmadığına inanıyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, engelli bireylere hak ve olanaklar sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İstatistiklere göre Kürdistan Bölgesi'nde 71 bin 770 engelli kayıtlıdır.

Birleşmiş Milletler, 1992 yılında, farkındalık yaratmak ve haklarını korumak amacıyla 3 Aralık'ı Dünya Engelliler Günü olarak ilan etmişti.