Mesrur Barzani'den eski Kürdistan Parlamento Başkanı Rewaz Fayeq'e başsağlığı
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, babasının vefatı dolayısıyla eski Kürdistan Parlamento Başkanı Rewaz Fayeq'e başsağlığı diledi.
Mesrur Barzani, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü, eski Kürdistan Parlamento Başkanı Rewaz Fayeq'e babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulundu.
Başbakan Barzani, başsağlığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Babanızın vefatından dolayı başsağlığı diliyor ve acınızı paylaşıyorum. Merhuma Allah’tan rahmet ve cennet mekan, size de diliyorum."