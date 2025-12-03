Mesrur Barzani'den eski Kürdistan Parlamento Başkanı Rewaz Fayeq'e başsağlığı

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, babasının vefatı dolayısıyla eski Kürdistan Parlamento Başkanı Rewaz Fayeq'e başsağlığı diledi.

Mesrur ​​Barzani, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü, eski Kürdistan Parlamento Başkanı Rewaz Fayeq'e babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulundu.

Başbakan Barzani, başsağlığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Babanızın vefatından dolayı başsağlığı diliyor ve acınızı paylaşıyorum. Merhuma Allah’tan rahmet ve cennet mekan, size de diliyorum."