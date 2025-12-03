Fidan: Türkiye'nin AB üyeliği için bazı blokajların kalkması lazım

50 dakika önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine ilişkin açıklamalarında, "AB üyeliği için bazı blokajların kalkması lazım." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü, Belçika’nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine ilişkin açıklamalarında Fidan, "Açıkçası bazı devam eden çalışmalar var ama burada belli fasılların açılması gerekiyor. Burada belli blokajların kalkması lazım. 2019'da alınmış belli kararlar var, onların kaldırılması lazım. Şu anda ona yönelik çalışmalar var. Ama zaman zaman da ifade ettiğimiz gibi esas itibariyle Avrupa Birliği'nin ve bizim somut olarak üzerinde çalıştığımız Gümrük Birliği, Vize Serbestisi, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'de faaliyetlerinin tamamıyla başlaması gibi birkaç tane daha temel konu. Onlarla ilgili çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.

Türkiye’nin AB üyesi ülkelerin her biriyle ikili ilişkilerinin çok iyi gittiğini vurgulayan Fidan, "Bugün NATO Bakanlar Konseyi'nde bakınca Avrupa Birliği ülkesi bir-iki ülke hariç, hepsi ile gerçekten ilişkilerimiz fevkalade. Herkes kendi ticaretini, ekonomisini, istikrarını, güvenliğini daha da ileri taşıma peşinde ve Türkiye bu türden konularda, zeminlerde bütün ortaklarına muazzam fırsatlar sunuyor. Biz her zaman için güvenilir, adil, iyi bir ortağız. Ticarette olsun, politikada olsun, savunmada olsun güvenilir bir ülke olma geleneği olan bir devletiz. Özel sektörümüz güçlü, nüfusumuz gerçekten çok dinamik. Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman Türkiye aslında büyük potansiyeller sunuyor." şeklinde konuştu.

Ukrayna-Rusya meselesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un önemli rol oynayacağını düşündüğünü belirten Fidan, "Kendisinin bu noktada yeterince donanımı olduğunu, kabiliyetlerin olduğunu da açıkçası düşünüyorum." dedi.

Taraflar arasında gelinen son noktaya ilişkin brifing alacakları bir toplantıya katılmak üzere olduğunu açıklayan Dışişleri Bakanı Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah burada çalışmalarımıza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da Avrupalı liderlerle, Sayın Putin'le görüşmeleri devam ediyor. Biz Türkiye olarak doğrudan görüşmelere ev sahipliği yapmak istediğimizi tekrar hatırlattık. Bu konuda Rusya'nın olumlu bir tutumu var. Ben yakında Ukrayna'nın da bu konuda olumlu bir pozisyon ortaya koyacağını düşünüyorum. Yani genel çerçevede bir anlaşma olursa mevcut kağıt üzerinde bir çerçeve kabulü, bunun detaylarını netleştirmek için tarafların illa ki bir araya gelip yüz yüze konuşmaları gerekiyor.

Bunun için Türkiye'den daha uygun da bir yer yok. Biz bunu İstanbul'da geçen yaz üç defa yaptığımız toplantıyla, ev sahipliğiyle ve toplantı yönetimiyle de ispat ettik. Her birinde taraflar gerçekten mutlu ayrıldılar ve bir takım somut sonuçlara uydurdular. Tabii ki sorunların tamamını çözemediler ama bugünkü devam eden görüşmelere de muazzam bir zemin hazırladı bu. Onu da ayrıca ifade etmek isterim" dedi.