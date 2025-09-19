Mısır’da kaybolan 3 bin yıllık altın bileziğin çalınıp eritildiği ortaya çıktı

2 saat önce

Bu ay başında Mısır'daki bir müzeden kaybolan 3 bin yıllık altın bileziğin çalındığı ve eritildiği duyuruldu.

Mısır Eski Eserler Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açklamaya göre hırsızlık, müzede görevli bir restorasyon uzmanı tarafından gerçekleştirildi. Eseri önce bir gümüş tüccarına satan uzman, ardından bileziğin Kahire’nin tarihi kuyumcular çarşısındaki bir atölye sahibine geçtiğini, son olarak ise altın eritme ustasına verildiğini tespit etti. Bilezik burada diğer eşyalarla birlikte eritilerek yeniden döküldü.

Yakalanan şüpheliler gözaltına alındı, satıştan elde edilen yaklaşık 194 bin Mısır lirası (yaklaşık 4 bin dolar) gelir ise ele geçirildi.

Mısır basını, söz konusu altın bileziğin gelecek ayın sonunda İtalya’nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan "Firavunların Hazineleri" sergisi öncesinde yapılan envanter kontrolü sırasında kaybolduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Ne olmuştu?

Mısır Eski Eserler Bakanlığı, bileziğin Üçüncü Ara Dönem’de MÖ 1000 civarında hüküm süren Kral Amenemope’ye ait olduğunu duyurmuştu. Üzerinde lapis lazuli taşından küresel boncuklar bulunan eser, 9 Eylül’de Kahire’deki bir konservasyon laboratuvarında yer alan kasadan kaybolmuştu.

Eylül başında kaybolmasının ardından özel bir komite kurularak laboratuvardaki eserler incelenmiş, bileziğin fotoğrafları ülkenin havaalanı, liman ve kara sınır kapılarındaki birimlere gönderilmişti.