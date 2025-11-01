Nazarke Kalesi'nin restorasyonu tamamlanmak üzere

4 saat önce

Baas rejimi döneminde hapishane ve işkence merkezi olarak kullanılan Duhok'taki Nazarke Kalesi, büyük bir restorasyon projesi kapsamında ulusal anıt müzesine dönüştürülüyor.

Projenin amacı, bölgenin karanlık tarihini koruyup, Enfal ve Kürt halkına karşı işlenen diğer suçların kurbanlarını anmaktır.

Baas rejimi döneminde 1988 yılı civarında inşa edilen kale, 36 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor.

Söz konusu kale özellikle Enfal soykırımı sırasında binlerce Kürt sivilin gözaltına alındığı ve işkence gördüğü bir merkez olarak kullanılmış.

Yenileme çalışmaları devam eden projenin ikinci etabı %95 oranında tamamlanmıştır. Hem inşaat hem de yenileme aşamaları için ayrılan toplam bütçe yaklaşık 900 milyon Irak dinarıdır.

Restorasyonun temel amacı geçmişi silmek değil, yaşatmaktır. Mahkumların bıraktığı gravürler ve yazılar da dahil olmak üzere orijinal duvarlar, direniş ve acının ifadesi olarak özenle korunmaya çalışılmıştır.

Yenileme çalışmaları, dış istinat duvarlarının inşasını, çevrenin restorasyonunu ve eski hapishane hücreleri ve odalarının atmosferini korumak için klasik demirliklerin pencerelere takılmasını içeriyor.

Kale, sahneler ve sergi salonları, tutukluların yürek burkan deneyimlerini ve Kürdistan Bölgesi'ndeki Baas rejiminin zulmünün tarihini anlatan objelere, fotoğraflara ve tarihi belgelere ev sahipliği yapacak şekilde hazırlanacak.