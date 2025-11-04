Roma'da tarihi kulenin bir kısmı restorasyon sırasında çöktü

5 saat önce

Roma'da Orta Çağ'dan kalma "Torre dei Conti" kulesinde restorasyon çalışmalarının devam ettiği sırada iki farklı çökme meydana geldi.

İtalya'nın başkenti Roma’nın merkezindeki "Roma Forumu"ndan geçen Fori Imperiali Bulvarı'na bakan ve 13. yüzyılda inşa edilen "Torre dei Conti" kulesinde, restorasyon çalışmaları sürerken, yerel saatle önce 11.30 daha sonra 13.00 civarında iki çökme yaşandı.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre ilk çökme sırasında molozların altında kalarak ağır yaralanan 64 yaşındaki 1 işçi hastanede tedavi altına alınırken, olay anında kulede sıkışıp kalan 3 kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin enkaz altında sıkışıp kalan 1 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ederken, kulede ikinci çökme yaşandı.

Roma'nın en yoğun turistik muhitinde bulunan kuledeki çökme hadiseleri çevrede korku ve endişeye yol açtı.

İkinci çökme sırasında kurtarma operasyonu yürüten itfaiye erlerinin yara almadan kurtulduğu da öğrenildi.

Olay yerinde bir açıklama yapan Roma Valisi Lamberto Giannini, yeni bir çökme riskinin halen çok yüksek olduğunu belirterek, "Şu anda 1 kişi mahsur kalmış durumda, ancak hala hayatta olduğuna dair kanıtlarımız var. Onu kurtarmak için her türlü çaba sarf ediliyor. Bu öncelikli, ama karmaşık bir operasyon." dedi.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri de ilk çökmenin, 1930'larda inşa edilen bir payandanın çökmesi sonucu meydana geldiği, ikinci çökmenin ise iç döşeme levhasında yaşandığı bilgisini paylaştı.