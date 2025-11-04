Mesrur ​​Barzani'den Kürdistan halkına: Size hizmet etmeye devam edeceğimize söz veriyoruz

2 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı Mesrur ​​Barzani, Kürdistan Bölgesi'nde daha fazla hizmet projesi hayata geçirmek için Kürdistan halkına KDP listesine destek verme çağrısında bulundu.

KDP Başkan Yardımcısı Mesrur Barzani, 4 Kasım 2025 Salı günü, KDP'ye destek amacıyla Duhok'ta düzenlenen bir karnavala katıldı.

Burada konuşan Mesrur Barzani, Kürdistan halkını KDP'nin 275. Listesi'nin başarısı için destek vermeye çağırarak, "Güveniniz için teşekkür ediyor, size en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğimize söz veriyoruz." dedi.

Bölgede sürekli yeni değişimlerin yaşandığını belirten Mesrur Barzani, "Kürdistan Bölgesi'nin başarılı deneyimini korumak ve daha fazlasını başarmak için Irak Parlamentosunda aktif rol almalıyız. Birçok parti Kürdistan Bölgesi'nin hedeflerine ulaşmasını engellemeye çalıştı, ancak Kürdistan halkının desteğiyle Kürdistan'ın yeniden inşa sürecini sürdürdük. KDP'ye karşı birçok yalan ve iftira atıldı, ancak bunlara cevap vermemize gerek yok, çünkü cahillerin cevabı susmaktır." ifadelerini kullandı.

"Geçmişte yaptığımız çalışmalar KDP'nin Kürdistan Bölgesi halkına nasıl hizmet ettiğinin bir göstergesidir." diyen Mesrur Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KDP, Kürdistan Bölgesi'nde rakibi olmayan tek partidir. Bu nedenle, Kürdistan düşmanlarıyla ittifak kurarak, Kürdistan Bölgesi'ne, özellikle de KDP'ye baskı yapmaya çalıştılar. Ama şükürler olsun ki, halkın desteğiyle planları suya düştü ve Kürdistan her geçen gün daha büyük adımlar attı. Sizin desteğinizle daha büyük zaferler elde edeceğimize inanıyoruz."

Mesrur ​​Barzani, KDP milletvekilerinin Irak Parlamentosunda Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm toplumların haklarını savunacağını vurguladı.

"Kürdistan halkına hizmet etmek bizim görevimiz." diyen Mesrur Barzani, Kürdistan'ın tek bir kaynağa bel bağlamaması çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek, "Çiftçilerimiz artık ürünlerini çöpe atmak zorunda kalmıyor. Çok şükür Kürdistan çiftçilerinin ürünleri artık satılıyor. Yerli ürünlerin yurt dışına ihraç edilmesinin önü açıldı." sözlerini kullandı.

Runaki projesinin imkansız görülen projelerden biri olduğuna işaret eden Mesrur Barzani, "Ancak Kürt halkının güçlü iradesi ve KDP'nin çabaları, sizin desteğinizle Runaki projesi gerçeğe dönüştü." dedi.

Mesrur Barzani, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kürdistan Bölgesi'nin tüm illerinde barajlar inşa etmeye ve su krizini çözmeye devam edeceğiz. Sanayi sektörü bizim için çok önemli. Bunu daha da geliştirmekle Kürdistan halkına, özellikle de gençlere iş imkanı sağlayacağız."

KDP'nin Bağdat'taki varlığıyla Kürdistan Bölgesi'ne karşı tüm komploları boşa çıkaracaklarını belirten Mesrur Barzani, "Kürdistan'ı Orta Doğu'da ilerleme ve birlikte yaşamanın timsali haline getireceğiz." dedi.