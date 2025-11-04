Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür

49 dakika önce

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tahliyesine dair konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Selahattin Demirtaş, 4 Kasım Salı günü, Devlet Bahçeli’nin “Demirtaş’ın tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır” söylemine ilişkin sosyal meyda platformu X hesabından açıklama yaptı.

Devlet Bahçeli'nin, bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini gösterdiğini belirten Demirtaş açıklamasında, "Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum. Yine Sayın Özgür Özel'de erdemli bir tavırla öz eleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır; hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz." sözlerini kullandı.

"Benim de hiçbir siyasetçinin de böyle bir lüksü yoktur. Bu çerçevede kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğümde yoktur." diyen Demirtaş, açıklamasının deveamında şu ifadelere yer verdi:

"Halk bizden sorunların çözümünü bekliyorken feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek, inşa etmek hepimizin boynunun borcudur. Önce silahlar kesin ve kalıcı olarak aradan çıkacak; burası nettir. Çünkü Sayın Öcalan bu konuda net ve kararlıdır. Aynı şekilde sayın cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır. Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkan ve koşullarında yine hep beraber çözmeye gayret edeceğiz ama önce barış!"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından salondan çıkışında Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin soruyu yanıtlayarak, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır." görüşünü paylaşmıştı.