Neçirvan Barzani: KDP'nin zaferi Kürdistan'ın zaferidir

2 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin ilk günden bu yana uzun ve başarılı bir hizmet kervanına öncülük ettiğini söyledi.

KDP Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, 4 Kasım 2025 Salı günü, KDP'ye destek amacıyla Duhok'ta düzenlenen bir karnavala katıldı.

Burada konuşan Neçirvan Barzani, "Behdinan halkının mücadelesinden bahsetmeyen hiç kimse Kürt milletinin mücadelesinden bahsetmesin. KDP'ye ve Barzani'nin yoluna verdiğiniz destek olmadan Kürdistan'ı koruyamayız. Behdinan, KDP'nin zaferinin sırrıdır. Behdinan halkı, KDP'nin zaferinin Kürdistan'ın zaferi olduğunu kanıtlamıştır." sözlerini sarf etti.

KDP'nin Bağdat'ta, Bağdat'ta daha güçlü olmak istediğini belirten Neçirvan Barzani, "KDP adaylarını desteklemelisiniz ki onlar da Bağdat'ta haklarınızın savunucusu olsunlar." ifadesini kullandı.

KDP ve Behdinan'ın tek yürek tek can ve tek ses olduğunu söyleyen Neçirvan Barzani, "11 Kasım'da Kürt, Kürdistan ve KDP için hep birlikte yeni bir destan yazacağımızdan hiç şüphem yok." dedi.

KDP'nin de Kürdistan Bölgesi gibi hekesin evi olduğunu ve herkesi kucaklayacağını vurgulayan KDP Başkan Yardımcısı, "KDP, Müslümanların, Hristiyanların, Ezidilerin, Keldanilerin, Süryanilerin, Ermenilerin ve Arapların evidir." sözlerini sarf etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin ilk günden bu yana uzun ve başarılı bir hizmet kervanına öncülük ettiğini söyleyen Neçirvan Barzani, "Kardeşim Sayın Mesrur ​​Barzani'yi tebrik etmek istiyorum. Kendisine yaratılan tüm engel ve zorluklara rağmen hizmet kervanını sürdürdü. Kendisinin her gün bazı projelerin açılışını yaptığını, bazı projelerin temelini attığını görüyoruz. İşte KDP budur ve işte KDP'nin hizmetleri." diye konuştu.