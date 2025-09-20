Kapadokya'da bir peribacası yıkıldı

2 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da bir peribacasının büyük bir bölümü yıkıldı.

Göreme beldesindeki Gaferli Mahallesi'nde gece saatlerinde bir peribacasının büyük bölümü henüz bilinmeyen nedenle yıkıldı.

Peribacasından dağılan kaya parçaları çevreye sıçrarken, şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Peribacasının diğer bölümü de yıkılma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Olaya ilişkin Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay açıklama yaptı.

"Yıkılan peribacasının eteklerinde eski dönemlerde açılmış kaya mekanlar bulunuyor." diyen Aslanbay, iklim değişikliğinin yarattığı sıcaklık farklarına dikkat çekti.

Aslanbay, "Donma-çözünme etkisi nedeniyle güney cephesinde kaya kopması meydana geldi. Bu durum sonucunda kısmi bir tahribat oluştu." dedi.