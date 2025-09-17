Başkent Erbil’de çevre kirliliğinin önüne geçmek için adım atılıyor

3 saat önce

Dünya’nın iklim değişikliği kriziyle karşı karşıya olduğu şu dönemde, Kürdistan Bölgesi Hükümeti stratejik vizyonuyla çevreyi korumak ve vatandaşlarına sağlıklı bir gelecek sağlamak için pratik adımlar atıyor.

Erbil Valiliğinden yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin çevreyi korumak ve vatandaşlarına sağlıklı bir gelecek sağlamak için adım attığı belirtildi.

Hükümetin izlediği stratejinin sadece ağaç dikimiyle sınırlı olmadığı, iki paralel yolda işlediği kaydedilirken, bunların ilkinin Erbil Yeşil Kuşak projesi aracılığıyla "somut bir yeşil akciğer" yaratmak olduğu bildirildi.

İkincisinin de hava kirliliğinin en büyük kaynağı olarak görülen jeneratörlerin Runaki projesi aracılığıyla ortadan kaldırılmasıyla görünmez bir orman yaratmak olduğu vurgulandı.

Açıklamaya göre Erbil'de yedi milyon ağacın dikileceği "Görünür Orman" ve "Erbil Yeşil Kuşak Projesi" sıradan bir proje değil, başkentin çehresini sonsuza dek değiştirecek yeşil bir devrim. Plan, 92 kilometre uzunluğunda ve iki kilometre genişliğinde bir alanı kapsıyor.

Bahsi geçen stratejik proje kapsamında zeytin ve fıstık gibi yedi milyon ağacın dikileceği kaydedilen açıklamada, “Bu büyük sayı, sadece yeşil alan miktarını önemli ölçüde artırmakla kalmayacak, aynı zamanda önemli bir ekonomik kaynak haline gelecek ve istihdam yaratacaktır. İstatistiklere göre 184 kilometrekarelik alanı kaplayan bu yapay ormanın yılda yaklaşık 210 bin ton karbondioksiti emme kapasitesi olacak. Bölgenin her vatandaşının bir ağaca sahip olacağı planın görünen ve elle tutulur kısmı budur.” denildi.