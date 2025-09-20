Başbakan, Toyota şirketinin depo ve ön kontrol merkezini açtı

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Duhok'ta Toyota şirketine ait depo ve ön kontrol merkezinin açılışını yaptı.

Bugün (20 Eylül Cumartesi) Duhok’ta bulunan Başbakan Mesrur Barzani, saat 15.00’te Toyota şirketine ait depo ve ön kontrol merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından Başbakan Barzani, depo ve merkezde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Başbakan Barzani’nin saat 16.00 sularında Duhok’un güzelliğine güzellik katmak ve doğasının canlı tutulması gibi amaçlarla inşa edilen Serhildan Parkı’nın açılışını yapması da bekleniyor.