Başbakan, Duhok'ta Toyota deposu ve ön kontrol merkezini açacak

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Duhok'ta Toyota şirketine ait depo ve ön kontrol merkezinin açılışını yapacak.

Duhok’ta bulunan Başbakan Mesrur Barzani, saat 15.00 sularında Toyota şirketine ait depo ve ön kontrol merkezinin açılışını da gerçekleştirecek.

Başbakan Barzani’nin saat 16.00 sularında Duhok’un güzelliğine güzellik katmak ve doğasının canlı tutulması gibi amaçlarla inşa edilen Serhildan Parkı’nın açılışını yapması da bekleniyor.

Öte yandan Başbakan, 20 Eylül 2025 Cumartesi günü Duhok ilinde düzenlenen resmi törenle Şexan-Laleş Çevre Yolu’nun açılışını yaptı.

Şexan-Laleş Çevre Yolu’nun açılış töreninde konuşan Başbakan, “Federal hükümetin Kürdistan Bölgesi'ne daha fazla destek sağlamasını umuyorduk, ancak tüm krizlere rağmen projeleri hayata geçirmeye ve halkımıza hizmet etmeye devam ettik. Bunun bir nedeni de özel sektörün hükümete olan güvenidir.” dedi.

Ezidilerin Şengal’den uzaklaştırılmasını isteyenler olduğunu belirten Başbakan, “Ezidi kardeşlerimizi Şengal'den çıkarmak için çok çaba sarf ediliyor. Federal hükümetle Şengal Anlaşması’nı uygulamaya koymak için çok uğraştık, ancak şehirde bazı yasadışı güçlerin bulunması nedeniyle henüz hayata geçirilemedi.” ifadesini kullandı.

Başbakan Barzani, Irak Hükümetine, Ezidilerin Şengal dahil kendi bölgelerine gururla geri dönmelerinin kolaylaştırılması için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

Irak Hükümetiyle maaş konusunda yapılan görüşmelerin devam ettiğini bildiren Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak hiçbir zaman engel yaratmadıklarının ve üzerlerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirdiklerinin altını çizdi.

“Edindiğim bilgiye göre Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol üretim şirketleri ile federal hükümet arasında yapılan son görüşmelerde bir anlaşmaya varılmış, bu, engellerin ortadan kaldırılması için çok iyi bir fırsat olacaktır.” diyen Başbakan, “Bu anlaşmanın önümüzdeki günlerde hayata geçmesini ve federal hükümetin Kürdistan Bölgesi'nin mali haklarını ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesini ve maaş konusunun artık gazete manşetlerine taşınmamasını umuyoruz.” sözlerini sarf etti.