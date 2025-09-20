Mesrur Barzani: Halkın, yatırımcının ve iş adamlarının haklarını savunacağız

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, iş ve yatırım projelerini desteklemeye devam edeceklerini belirtirken, Japonya'nın Kürdistan Bölgesi aracılığıyla Irak'ın tamamına otomobil ihraç etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başbakan Barzani, 20 Eylül 2025 Cumartesi günü, Duhok’ta Toyota şirketine ait depo ve ön kontrol merkezinin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Japonya’nın Kürdistan Bölgesi’ne olan güvenine değinen Başbakan, “Japonya gibi bir ülkenin, Irak'a ithal edilen tüm Japon otomobillerinin diğer şehirlere dağıtılması için Kürdistan Bölgesi’nden bir şehri seçmesi bir güven işareti ve bu memnuniyet verici.” dedi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak her zaman bu tarz büyük projeleri, ticaret ve yatırım projelerini desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Başbakan, “Bu projeler elbette Kürdistan Bölgesi ekonomisinin gelişmesine ve Kürdistan Bölgesi halkının daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olacak.” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin iş insanları ve yatırımcıların tüm haklarını koruyup her zaman destek çıkacağının altını çizen Başbakan, “Aynı zamanda Kürdistan Bölgesi Hükümeti vatandaşların haklarını her zaman koruyacak, iş insanları ile vatandaşlar arasında sağlıklı bir ilişki kurulmasını sağlayacak, hükümet gerekli yardımı, desteği ve kolaylığı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.