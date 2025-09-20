Başbakan Barzani, Serhildan Parkı'nın açılışını yaptı

40 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Duhok ziyareti kapsamında, Serhildan Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Başbakan Barzani, 20 Eylül 2025 Cumartesi günü (bugün) saat 16.00 sularında Duhok’un en önemli hizmet projelerinden biri olan Serhildan Parkı’nın açılışını yaptı.

Şehrin güzelliğine güzellik katan Serhildan Parkı, dört milyar dinardan fazla maliyetle inşa edildi.

Serhildan Parkı, 122 bin metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Parkın büyük bir kısmı, yani %75'i yeşil alana ayrılmıştır. Parka binlerce çiçek ve ağaç dikilerek şehre güzel ve çekici bir görünüm kazandırılması amaçlanmıştır.

Parkta yeşil alanların yanı sıra restoranlar ve kafeteryalar, süs havuzları, etkinlik ve aktiviteler için bir alan, spor tesisleri, çocuk oyun alanı ve geniş bir otopark gibi çeşitli olanaklar ve dinlenme tesisleri bulunmaktadır.