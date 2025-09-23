Kadınlar Mini Futbol Dünya Kupası’nın galibi Mısır oldu
Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla Erbil’de final maçı oynanan Kadınlar Mini Futbol Dünya Kupası'nın şampiyonu Mısır Kadın Milli Futbol Takımı oldu.
Kadınlar Mini Futbol Dünya Kupası’nın final maçı, dün (22 Eylül 2025 Pazartesi günü) Kürdistan'ın başkenti Erbil'de, Başbakan Barzani’nin katılımıyla Hendrên Stadyumunda oynandı.
Final maçında Brezilya ve Mısır kadın milli takımları kıyasıya yarıştı. Maçın kazananı Mısırlı kadınlar oldu.
Kadınlar Mini Futbol Dünya Kupası’nın kazananı Mısır’a kupası Başbakan Barzani tarafından takdim edildi.
Mısır Kadın Milli Futbol Takımı, Kadınlar Mini Futbol Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşırken, Brezilya ikinci, Lübnan üçüncü ve Kürdistan beşinci oldu.