Erdoğan: "Bir ve bütün Suriye vizyonunu tüm imkanlarımızla destekleyeceğiz"

2 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitabında, "Komşumuz Irak'ın istikrarı, güvenliği ve refahı, bölgemizin selameti bakımından fevkalade önemlidir." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, 23 Eylül Salı günü, BM'nin 80. Genel Kuruluna hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında, "Biz bugün bu kürsüde kendi vatandaşlarımızla birlikte sesi kısılmak istenen Filistin halkının hissiyatına tercüman olmak için de bulunuyoruz. Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklayan tüm ülkelere teşekkür ediyor, henüz bu kararı almayan devletleri ise bir an önce harekete geçmeye çağırıyorum." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz toplantı halindeyken dahi Gazze'de şu anda siviller katlediliyor. Gazze'de ölen sivillerin sayısı 65 bini geçti. Enkaz altında kaç cenazenin olduğu henüz bilinmiyor. Ölenlerin 20 binden fazlası çocuk. İsrail tarafından, Gazze'de son 23 aydır her saat bir çocuk acımasızca hayattan kopartılıyor. Bunlar sayı değil dostlar, hepsi birer can, birer masum insan. Şu anda sadece silahlarla değil açlık silahıyla da insanlar öldürülüyor. 21'inci yüzyılda, medeni dünyanın bakışları altında, 146'sı çocuk 428 kişi açlıktan hayatını kaybetti ve sayı her geçen gün artıyor." şeklinde konuştu.

Kıbrıs meselesine de değinen Erdoğan, çözümün daha önce defalarca denendiğini ancak Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle tüketilmiş federasyon modeli üzerine bina edilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, Kıbrıs'ta iki ayrı devlet ve iki halk olduğunu, Kırbıs Türklerinin, adanın eşit sahibi olduğunu ve azınlık olmayı kabul etmeyeceğini vurguladı.

Erdoğan, "Uluslararası toplum, Kıbrıs Türklerinin yarım asırdır maruz bırakıldıkları haksız izolasyona artık son vermelidir. Son üç BM Genel Kurulunda yaptığım çağrıyı bugün bir kere daha tekrarlıyor, uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum." dedi.

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria ile sınırlı kalmadığını Suriye'ye, İran'a, Yemen'e, Lübnan'a saldırılar düzenleyerek bölge barışını da tehdit ettiğini söyleyen Erdoğan, "En son, arabulucu Katar'da ateşkes müzakereleri için toplantı yapan heyete İsrail saldırısı gerçekleşmiştir. Katar'a yönelik saldırı göstermiştir ki İsrail yönetimi tamamen kontrolü kaybetmiştir. Netanyahu'nun barış yapmaya da, rehineleri kurtarmaya da niyetinin olmadığı bir kez daha anlaşılmıştır. Sadece komşuları değil, Ortadoğu'daki tüm ülkeler İsrail hükümetinin pervasız tehditlerine muhatap oluyor." sözlerini sarf etti.

Gazze’de ateşkes çağrısında bulunan Erdoğan, "Saldırılar durmalı, insani yardımların engelsiz girişine mutlaka izin verilmelidir. Soykırım kadrosunun uluslararası hukuka hesap vermesi temin edilmelidir. İnşallah bu mutlaka gerçekleşecektir. Gazze'de yaşanan barbarlığa karşı sesini yükseltmeyen, tavır almayan herkes, bu vahşetin sorumluluğuna ortaktır." dedi.

Erdoğan Suriye'deki durumla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Suriyeli kardeşlerimiz, 8 Aralık tarihi itibariyle yeni bir dönemin kapılarını açtılar. Eli kanlı bir rejime karşı mücadeleyi kazanan Suriye halkı, inanıyorum ki büyük bedeller ödeyerek elde ettikleri zaferi de inşallah menziline ulaştıracaktır.

DEAŞ başta olmak üzere terörün hiçbir çeşidinin olmadığı, güvenliğin tesis edildiği bir ve bütün Suriye vizyonunu tüm imkanlarımızla destekleyeceğiz. Suriye'de istikrar kökleştikçe, hiç şüphesiz bunun kazananı Suriyelilerle birlikte tüm komşu ülkeler, tüm bölgemiz olacaktır. Körfez'deki kardeş ülkelere de Suriye'nin toparlanmasına verdikleri katkılar için teşekkürlerimi iletiyorum. Bizimle aynı ilkeleri paylaşan tüm bölgesel ve uluslararası aktörlerle işbirliğimizi inşallah aynı şekilde sürdüreceğiz."

Bölgenin yeni bir krizi daha kaldıramayacağını belirten Erdoğan, "Komşumuz Irak'ın istikrarı, güvenliği ve refahı, bölgemizin selameti bakımından fevkalade önemlidir. Kalkınma Yolu projesi gibi kolektif refahı önceleyen stratejik hamlelere bu bakımdan büyük önem atfediyoruz. Kuzeyde, her ikisi de komşumuz olan Rusya ve Ukrayna arasında, İstanbul sürecine büyük bir iştiyakla ev sahipliği yapıyoruz. Doğrudan görüşmeler sayesinde çok sayıda esirin ve naaşın mübadelesine aracılık ettik. Taraflar arasında barış müzakerelerinin modalitelerini belirlemeye çalıştık. Unutmayın, "savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz" şiarıyla önümüzdeki dönemde de ateşkes için çaba göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.