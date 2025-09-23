Trump'tan NATO ülkelerine: İhlal durumunda Rus uçakları düşürülmeli

5 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "NATO ülkelerinin hava sahalarını ihlal eden Rus uçaklarını düşürmeleri gerektiğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki bir soruya, "Evet, öyle düşünüyorum." diye cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, New York’ta düzenlenen 80. BM Genel Kurulu marjında bir araya geldi.

Zelenskiy ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede Trump, Zelenskiy’in iyi bir mücadele ortaya koyduğunu ve Ukrayna’nın verdiği savaşa da büyük saygı duyduklarını söyledi.

Görüşmede basın mensuplarından soru alan Trump, "NATO ülkelerinin hava sahalarını ihlal eden Rus uçaklarını düşürmeleri gerektiğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki bir soruya, "Evet, öyle düşünüyorum." diye cevap verdi.

Trump, NATO ülkelerinin bir Rus uçağını düşürmeleri halinde ABD’nin onlara yardımcı olup olmayacağı yönündeki bir soruya ise, "Duruma bağlı. Ama biliyorsunuz, NATO konusunda çok güçlüyüz." şeklinde yanıt verdi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e halen güvenip güvenmediği yönündeki bir soruya ise, "Bunu yaklaşık bir ay içerisinde açıklayacağım" diye cevap verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile son görüşmesinden bu yana savaşı durdurma konusunda ne gibi bir ilerleme kaydedildiği sorusuna Trump, "En büyük ilerleme, şu anda Rus ekonomisinin çok kötü durumda olması. Bildiğiniz gibi, ekonomileri çöküyor. Açıkçası Ukrayna, bu çok büyük orduyu durdurmakta çok iyi bir iş çıkarıyor. Gerçekten inanılmaz. Biliyorsunuz, bu savaş için üç ya da dört gün içinde bitecek deniliyordu. Çok hızlı olacağı söylenmişti. Ukraynalı askerlere ve işin içinde olan herkese haklarını teslim etmek gerek." dedi.

Savaşın üç buçuk yıldır sürdüğünü ve üç buçuk yıl çok sert çatışmalar yaşandığını söyleyen Trump, "Bu Rusya için iyi bir şey değil." dedi.