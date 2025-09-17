Kadınlar Mini Futbol Dünya Kupası'nın ev sahibi Kürdistan Bölgesi

2 saat önce

Kürdistan Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Mini Futbol Dünya Kupası'nın ilk maçında Ürdün ile karşılaşacak.

Kadınlar Mini Futbol Dünya Kupası, farklı kıtalardan sekiz takımın katılımıyla ilk kez Kürdistan'ın başkenti Erbil'de düzenleniyor.

Kurdistan24'ün medya sponsorluğunda düzenlenen Kadınlar Mini Futbol Dünya Kupası'nda, sekiz takım iki gruba ayrılıyor. Kürdistan, A Grubu'nda Ürdün, Pakistan ve Lübnan ile mücadele edecek. B Grubu'nda ise Brezilya, Uganda ve Mısır yer alıyor.

Uluslararası Mini Futbol Federasyonu (IMF) Başkanı Muhammed Doseri, Kürdistan Bölgesi'nin turnuvaya gösterdiği sıcak karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kupanın Erbil'de çok başarılı bir şekilde gerçekleştirileceğinden eminim. Bölgenin barış ve istikrarı, bu turnuvayı Kürdistan Bölgesi'ne getirmemizin sebebiydi." dedi.

Kürdistan Milli Takımı, turnuvanın ilk maçında bugün (17 Eylül Çarşamba günü) Cihan Üniversite Stadyumu'nda Ürdün ile karşılaşacak.

Kürdistan Milli Takımı, Mazin Muhammed teknik direktörlüğünde ve yardımcı antrenörler (Zine Cemil ve Lenya Sadiq) yönetiminde turnuvaya katılacak. Final maçının 22 Eylül'de Erbil'de oynanması planlanıyor.