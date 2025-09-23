Bakanlar Kurulu petrol ihracatı gündemiyle toplanacak

6 saat önce

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, petrol ihracatı ve petrol dışı gelirler konusunu görüşmek üzere yarın haftalık olağan toplantısını gerçekleştirecek.

Bakanlar Kurulu, 23 Eylül 2025 Çarşamba günü, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplanacak.

Petrol dışı gelirlerle ilgili olarak, üst düzey bir kaynak Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Bağdat'a 120 milyar dinar petrol dışı gelir göndermeye hazır. Karşılığında Bağdat, bölgenin temmuz ayı maaşını ödeyecek." dedi.

Irak Bakanlar Kurulu bugün (23 Eylül Salı günü), Kürdistan Bölgesi çalışanlarının temmuz ayı maaşlarını ödemeye karar verdi.

Bağdat'taki Kurdistan24 muhabiri Dilan Barzan, Başbakan Muhammed Şiya Sudani'nin Irak Maliye Bakanı Tayf Sami'ye, Kürdistan Bölgesi'nin temmuz ayı maaşlarının ödenmesi için gerekli prosedürleri en kısa sürede tamamlaması talimatını verdiğini aktardı.