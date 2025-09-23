Paris Belediye Başkanı: Kürt halkının tarihi benim için çok şey ifade ediyor

1 saat önce

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Kürdistan'ın kendisi için çok önemli olduğunu ve Kürt tarihine aşina olduğunu söyledi.

Anne Hidalgo, 23 Eylül Salı günü, Kurdistan24'e verdiği demeçte, Kürdistan'ın kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Kürt halkının tarihi benim için çok şey ifade ediyor." dedi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Kürt halkıyla bağlarını "çok özel" olarak nitelendirerek, "Kürdistan ve Paris arasındaki ilişki benim için değerli. Kürdistan çok önemli bir bölge." ifadelerini kullandı.

Kürt halkını çok cesur bir halk olarak nitelendiren Hidalgo, Başkan Mesud Barzani'nin Paris ziyaretini anımsartarak, "Başkan Barzani'yi ağırlamaktan çok mutlu oldum. Güzel bir parkın açılışını gerçekleştirdik. Kürdistan'ı seviyorum." dedi.