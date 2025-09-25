Soran'da Tarım Ürünleri Festivali düzenleniyor

1 saat önce

Soran'da Üçüncü Tarım Ürünleri Festivali başladı.

Bugün (25 Eylül 2025 Perşembe günü) saat 15:00'te Soran ilçesindeki Gulan Parkı'nda başlayan Tarım Ürünleri Festivali, yarın (26 Cuma günü) saat 21:00'e kadar devam edecek.

Soran Tarım Genel Müdürü Kameran Hüseyin Mamend, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Soran'da düzenlenen festivale 56 çiftçinin katılacağını söyledi.

Mamend ayrıca, "Festivale katılan 56 çiftçiden 17'si arıcı, 10'u üzüm, 4'ü domates ve biri de yaş fıstık üretiyor." dedi.

Soran Tarım Genel Müdürü, festivalde çilek ve tütün ürünlerinin tanıtılacağını belirterek, "Bölgedeki ürün çeşitliliğine odaklanmaya çalıştık, bu amaçla çiftçileri bölge halkıyla tanıştırmak istiyoruz." diye konuştu.

İklim değişikliği ve kuraklığın çiftçilerin üretimini büyük ölçüde etkilediğini vurgulayan Mamend, bu nedenle çiftçileri yurt içi projelerimiz aracılığıyla çalışmalarına devam etmeye teşvik etmek istediklerini belirtti.