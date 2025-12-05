Kanada Parlamentosu Kürt Dostluk Grubu'nu yeniden faaliyete geçirdi

2 saat önce

Kürt davasına yeni kapılar aralamak ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek amacıyla yürütülen diplomatik çabalar çerçevesinde Kürdistan Diasporası Konfederasyonu Kanada Parlamentosunda Kürt-Kanada Dostluk Grubu'nun yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

Grubun yeni döneminde, Kürt ulusal meselelerinde sergilediği sadık duruşuyla tanınan Tom Kemich, Ziad Ebultaif'in yerine yeni başkan olarak atandı.

Kürt Diasporası Konfederasyonu, Kanada'daki Kürtlerin rolünü güçlendirmek için bu grupla yakın bir şekilde çalışacağını vurguladı.

20'den fazla üyesi olan Kürt-Kanada Dostluk Grubu 2016 yılında kurulmuştu.