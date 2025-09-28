Kürdistan’ın Sesi Radyosu 62 yaşında

55 dakika önce

Kürdistan Bölgesi’nin ilk radyosu olan Kürdistan’ın Sesi Radyosu’nun kuruluşunun üzerinden 62 yıl geçti.

Kürdistan’ın Sesi Radyosu'nun, Kürt gençlerinin harekete geçmesi ve Peşmerge olarak düşmana karşı mücadele saflarına katılmasında büyük bir rolü vardı.

Radyo, düşmanın kalbinde büyük bir yara açmıştı. Bunun için durmadan radyo yayının durdurulması yönünde çaba gösteriyorlardı.

Kürdistan devrimlerinin sesi olan radyonun istasyonu aynı zamanda Kürdistan’ın tüm parçalarından yazar ve şairlerin devrimin amaçlarına hizmet için buluşma noktası haline gelmişti.

Ölümsüz Lider Molla Mustafa Barzani’nin devrimin sadece silahla olmayacağının ve Kürtlerin sesinin bir radyo yoluyla dünyaya ulaştırılması gerektiğinin farkındaydı.

Kürdistan’daki ilk radyo olup devrimlerin ve Peşmerge’nin sesi olan Kürdistan’ın Sesi Radyosu’nun arşivi, o günleri yansıtmaya devam ediyor.

Erbil’in Çoman ilçesine bağlı Kasre kasabasındaki bir mağarada kurulan Kürdistan’ın Sesi Radyosu, Eylül Devrimi döneminde bir rol üstlenmişti.

1965 ile 1966 yılları arasında Kürdistanı’nın Sesi Radyosu istasyonu olarak faaliyet gösteren mağara 2019 yılında restore edilmişti.