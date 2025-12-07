Irak'tan ABD'ye çağrı: Seyahat uyarısını değiştirin

1 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD’den vatandaşlarının Irak’a gitmeleri konusundaki uyarılarının değiştirmelerini istediklerini belirtti.

Bakan Fuad Hüseyin, 7 Aralık Pazar günü, Katar'da düzenlenen Doha Diyalog Forumu'nda yaptığı açıklamada, “ABD'nin Irak'taki silahlı gruplara ilişkin tutumu açıktır, ancak bu bir iç meseledir ve Irak anayasasına bağlıdır.” dedi.

“İçeride yaşanan tartışmalar, dışarıdan gelen baskılardan oldukça farklı.” diyen Bakan Hüseyin, ABD’ye Irak'taki siyasi sistemin ulusal çıkarlara dayalı olduğunu söylediklerini dile getirdi.

Irak'ın iç diyaloğa ihtiyacı olduğunu savunan Bakan Hüseyin, tarafların yakında hükümetin kurulması konusunda anlaşmaya varacağını öngördü.

Hükümetin kontrolü dışındaki silahlar konusunda ise Hüseyin, silahların yalnızca devletin elinde olması gerektiğini söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı, Amerikalılarla yaptıkları son görüşmelerde, vatandaşlarının Irak'a gitmesi konusunda uyarıda bulunulması yönündeki kararın değiştirilmesini talep ettiklerini aktardı.

ABD, Irak'taki silahlı grupların varlığından endişe duyuyor ve Irak Hükümetine bu grupları kontrol altına almak ve silahları Irak Hükümetinin kontrolü altında tutmak için çalışması yönünde defalarca çağrıda bulundu.