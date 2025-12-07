Barrack: Sykes-Picot'tan bu yana Batı'nın Orta Doğu kararlarının tümü yanlıştı

2 saat önce

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Batı'nın Orta Doğu'daki geçmiş politikalarını sert bir dille eleştirerek, Batı'nın Sykes-Picot anlaşmasından bu yana izlediği Orta Doğu politikalarının tamamen yanlış olduğunu söyledi.

Barrack, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forum kapsamındaki "Yeni Suriye'nin Bir Yılı: İlerlemeyi, Fırsatları ve Zorlukları Değerlendirmek" panelinde konuştu.

"Sykes-Picot Anlaşması'ndan bu yana Batı'nın Ortadoğu'ya dayattığı tüm kararlar, bölge halklarının kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak yerine yanlış kararlar olmuştur.” diyen Barrack, dünyanın hala bu politikaların doğurduğu sonuçlarla yaşamaya çalıştığını ifade etti.

Bölgedeki mevcut çalkantılı durumun bu politikaların sonucu olduğunu savunan Barrack, “Şimdi o hataların sonuçlarıyla karşı karşıyayız.” değerlendirmesinde bulundu.

​​​​​Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçmişte yaşananları, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana darbeler ve rejim değişikliği konularındaki (Batı'nın) müdahalelerini incelediğini ve Batı'nın geçmişteki hatalarının farkına vardığını savundu.

Orta Doğu'nun meselesinin "aktörler" olduğunu söyleyen Barrack, "Federalizmle ilgili değil, demokrasiyle ilgili değil, merkezileşmeyle ilgili değil. Bu bölge liderlikle ilgilidir." ifadelerini kullandı.

"O (ABD Başkanı Trump), Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'ya bir fırsat verme, bu lidere kendi düzenini kurma ve bunun dış müdahale olmadan gerçekleşmesine imkan tanıma yönünde bir karar verdi. Kendi yapınızı kendinizin belirlemesine izin vereceğiz." diyen Barrack, bu nedenle ABD'nin bu seferki katkısının "geçmişte yaptıklarından çok farklı" olduğunu söyledi.

Barrack, Suriye'nin ülkedeki tüm toplulukların entegrasyonu, kampların bakımı ve yönetimi, yabancı savaşçıların dağıtılması ve kimyasal silahlar meselesinde çok iyi işler çıkardığını belirterek, şunları kaydetti:

"Onların yaptığı şey; hem kahramanca hem de destansı. Bizim yapmamız gereken ise onlara yardımcı olmak, yetki vermek, cesaretlendirmek ve Suriyelilerin kurmak istedikleri türde bir hükümeti ve kapsayıcı yönetimi oluşturmalarına izin vermek. Ama onlarla gerçekten gurur duyuyoruz."

ABD'nin kendi tarihinde zor dönemlerden geçerek kendi sistemini oluşturduğunu söyleyen Barrack, Lübnan ve Suriye'de de aynı şeyin olmasını istediklerini, bölgenin yeni fırsatlar dizisine sahip olduğunu kaydetti.

Barrack, Irak ve Libya'dan örnek vererek Batı'nın parlamenter diyalog istediği her yerde "sonucun hep bir felç hali aldığına" dikkati çekti ve Batı ülkelerinin talepler dayatmak yerine yön göstermesi gerektiğini belirtti.

Suriye ve İsrail'e bakarken "küçük adımlar meselesinin" dikkate alınması gerektiğini savunan Barrack, "Bu bir süreçtir, bir olay değildir. Tümsekleri olacak, yaşanmaya devam eden vahşetler olacak. İkilemler yaşayacağız. Lübnan ile Suriye'yi bir araya getirmemiz ve iki kadim ve güzel medeniyeti uyumlu hâle getirmemiz gerekiyor." dedi.