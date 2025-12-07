Netanyahu, Trump ile görüşeceğini açıkladı: "İkinci aşamaya hazırız"

1 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu ay sonunda ABD Başkanı Donal Trump ile görüşeceğini bildirirken, “İkinci aşamaya hazırız.” açıklamasını yaptı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesini ziyaret eden Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze'de ilk hedeflerine ulaştıklarını söyleyerek, bundan sonraki hedeflerinin Hamas'ı silahsızlaştırmak olduğunu kaydeden Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile bu ay sonunda görüşeceğini aktardı.

“Arap ülkeleri ve Filistinli komşularımızla işe yarar bir barışa giden yol olduğuna inanıyoruz.” diyen Netanyahu, Trump'ın Gazze planının ikinci aşamasına hazır olduklarını da dile getirdi.

Netanyahu, “İkinci aşamanın nasıl başarılacağına ilişkin ay sonunda çok önemli konuşmalar yapacağım. Trump'ın Gazze planının ilk aşamasını tamamlamak üzereyiz.” açıklamasında bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Berlin’in iki devletli çözüme olan bağlılığını hatırlatarak, Filistin Devleti'nin tanınmasının barış sürecinin başında değil, sonunda olabileceğini belirtti.

Gazze’deki ateşkes anlaşmasına değinen Merz, “Hamas'ın Gazze'de bir rolü olamaz. İsrail için tehdit oluşturamaz. Trump sayesinde bir barış anlaşması imzalandı ve barış planının ikinci aşamasını uygulamamız gerekiyor. Kalıcı barış mümkündür. Filistin devleti ve iki devletli çözüm ancak müzakereler yoluyla hayata geçirilebilir." dedi.