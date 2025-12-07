Mazlum Abdi: 10 Mart Anlaşması'na bağlıyız

3 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye'deki eski rejimin devrilmesinin birinci yıl dönümünde, ademi merkeziyetçilik sisteminin güçlendirilmesinin ve 10 Mart mutabakatı hükümlerine uyulmasının önemini vurgulayan bir mesaj yayımladı.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Esad rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünde, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu.

“Bir yıl önce Esad rejimi yıkıldı, Suriye yeni bir döneme girdi; Bu, gurur duyduğumuz belirleyici bir dönüm noktasıydı ve onlarca yıllık baskı ve bölünmeye son verdi.” ifadelerini kullanan Mazlum Abdi, Suriye halkını tebrik ederek, bu yıldönümünün Suriyelilerin adalet, istikrar, ortaklık ve tüm toplumların haklarının korunması temelinde bir gelecek inşa etme iradesinin kanıtı olduğunu söyledi.

Mevcut aşamaya ilişkin Abdi, “Gelinen aşama, Suriyelilerin çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak, herkese ortak bir ulusal sorumluluk ve kapsamlı bir diyalog yüklemektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

10 Mart Anlaşması’na ilişkin Abdi, “Halkın iradesine dayalı, özgürlük, adalet ve eşitlik değerleriyle güçlendirilmiş demokratik ve ademi merkeziyetçi bir Suriye inşasının temeli olan 10 Mart mutabakatı konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı yineliyoruz.” dedi.

Suriye’de liderliğini Ahmed Şaraa’nın yaptığı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü öncülüğünde, 8 Aralık 2024’te muhalif güçler Şam’ı ele geçirdi ve 54 yıllık Esad rejimi son buldu.

Şam'ın düşmesinin ardından eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ailesiyle birlikte Rusya'ya sığındı.

Ülkede yeni bir dönem başlarken Suriye bayrağı da değiştirildi.

10 Mart 2025 Mutabakatı, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Suriye Hükümeti arasında imzalanan bir güvenlik anlaşmadır. Anlaşmada, sivil ve askeri kurumların Özerk Yönetim altında birleştirilmesi ve ulusal kurumlar oluşturulması başta olmak üzere birçok hüküm yer alsa da iki taraf arasındaki görüş ayrılıkları anlaşmanın ilerlemesini ve uygulanmasını engelledi.