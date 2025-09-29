Hewraman'da ceviz hasadı başladı

45 dakika önce

Meşhur Hewraman cevizinde hasat mevsimi başladı.

Sadece eşsiz lezzetiyle değil, aynı zamanda güzel doğası ve zengin kültürüyle de bilinen Hewraman cevizinin hasadı için tarım işçileri uzunluğu 4 ila 6 metre olan uzun çubukları kullanır.

Tewele sakini Azad Tofiq, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Ceviz hasadı için kullandığımız ağaçlar kamış ağaçları. Eskiden çınar ağacından yapılan ağaçları kullanırdık." dedi.

Sonbaharın gelişi ve tarım ürünlerinin olgunlaşması çiftçi aileleri bir araya getiriyor.

Tewele sakini Ehwan Abdullah, "Hewraman'daki biz kadınlar, ister bahçeleri temizlemek, ister ceviz, ister dut toplamak olsun, erkeklerle birlikte omuz omuza çalışıyoruz." diye konuştu.

Hewraman, Kürdistan Bölgesi'nin en zengin bölgelerinden biridir. Turistik bir bölge olmasının yanı sıra ceviz, dut, üzüm ve incir gibi birçok tarım ürünü üretilmektedir.