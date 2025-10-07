2025 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu

1 saat önce

Bilim insanları John Clarke, Michel Devoret ve John Martinis, "elektrik devresinde makroskobik kuantum mekaniksel tünelleme ve enerji kuantizasyonunun keşfi" ile 2025 Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinde düzenlenen basın toplantısında, 2025 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri açıklandı.

Açıklamaya göre ABD'nin California eyaletinde çalışan İngiliz John Clarke, Fransız Michel Devoret ve ABD'li John Martinis, "elektrik devresinde makroskopik kuantum mekanik tünelleme ve enerji kuantizasyonunun keşfine" ilişkin çalışmalarından dolayı bu ödüle layık görüldü.

2024 Nobel Fizik Ödülü, "yapay sinir ağları ile makine öğrenimini sağlayan çalışmalara" imza atan ABD'li John Hopfield ve İngiliz asıllı Kanada vatandaşı Geoffrey Hinton'a verilmişti.