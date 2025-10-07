Mesrur Barzani: Kürdistan'ın geleceği parlak olacak
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, "Gençlerimiz hem yeniliklere imza atabiliyor hem de dünya çapında yaşanan teknolojik gelişmelere ayak uydurabiliyor." dedi.
Mesrur Barzani, sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı mesajında, "Kürdistan'da her yıl daha fazla ilerleme ve daha fazla uzman görüyorum." ifadesini kullandı.
Başbakan Barzani, mesajının devamında, şunları kaydetti:
"Gençlerimiz hem yeniliklere imza atabiliyor hem de dünya çapında yaşanan teknolojik gelişmelere ayak uydurabiliyor. Kürdistan'ın daha parlak bir geleceğe sahip olacağından mutlu ve umutluyum."
هەموو ساڵێک دەبینم پێشكەوتنی زیاترمان هەیە و خەڵكێكی شارەزا لە كوردستان هەڵكەوتووە، گەنجانمان خۆیان توانیویانە هەم داهێنان بكەن هەم بەشدار بن لە پێشكەوتنی تەكنەلۆژیا كە لە سەرانسەری جیهان هەیە، ئەمەش جێی دڵخۆشییە و ئومێدم زۆرە كە كوردستان ئاییندەیەكی گەشی دەبێت.