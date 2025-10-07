Mesrur ​​Barzani: Kürdistan'ın geleceği parlak olacak

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, "Gençlerimiz hem yeniliklere imza atabiliyor hem de dünya çapında yaşanan teknolojik gelişmelere ayak uydurabiliyor." dedi.

Mesrur Barzani, sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı mesajında, "Kürdistan'da her yıl daha fazla ilerleme ve daha fazla uzman görüyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Barzani, mesajının devamında, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz hem yeniliklere imza atabiliyor hem de dünya çapında yaşanan teknolojik gelişmelere ayak uydurabiliyor. Kürdistan'ın daha parlak bir geleceğe sahip olacağından mutlu ve umutluyum."