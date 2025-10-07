Suriye Savunma Bakanı, SDG ile kapsamlı ateşkes konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirdi

48 dakika önce

Suriye Savunma Bakanı Mührehef Ebu Kasra, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile “derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını” duyurdu.

Mazlum Abdi liderliğindeki Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi heyeti, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile bir araya gelmek üzere bugün (7 Ekim) Şam’a gitti.

Heyette SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin yanı sıra İlham Ahmed ve Rohilat Efrin yer alırken, Suriye Hükümeti cephesinden Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ve Dışişleri Bakanı Esad Şeybani görüşmeye katıldı.

Görüşmeye dair Özerk Yönetim’den henüz bir açıklama yapılmazken, Suriye Savunma Bakanı, SDG Komutanı Abdi ile derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Mührehef Ebu Kasra’nın sosyal medya hesabından yaptığı ve bakanlık tarafından da paylaşılan açıklamada, “Biraz önce başkent Şam’da Mazlum Abdi ile görüştüm. Suriye’nin kuzeyi ve kuzeydoğusundaki tüm cephelerde ve askeri konuşlanma noktalarında kapsamlı bir ateşkes üzerinde mutabakata vardık. Bu anlaşmanın uygulanması derhal başlayacak.” ifadeleri yer aldı.