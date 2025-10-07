Mesrur ​​Barzani: Kesintisiz elektrik sağlanması konusunda Irak'a yardımcı olmaya hazırız

32 dakika önce

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim ile Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların çözümünü görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 7 Ekim 2025 Salı günü (bugün) Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim’i kabul etti.

Toplantının ana konusu, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların çözüme kavuşmasının önemiydi. Bu bağlamda, yakın zamanda imzalanan üçlü anlaşma ve Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının yeniden başlaması konularına vurgu yapıldı.

Görüşmede, söz konusu üçlü anlaşmanın, petrol ve doğalgaz yasalarının çıkarılmasına ilişkin bir anlaşmanın başlangıç ​​noktası olması temenni edildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin çeşitli sektörlerdeki reformları, özellikle Runaki Projesi, bankacılık sisteminin aktif hale getirilmesi ve Benim Hesabım projesi görüşüldü.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin, Runaki Projesi, bankacılık sisteminin reformu ve kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesindeki başarılı deneyimlerini, özellikle elektrik tedariki alanında federal hükümete aktarmaya hazır olduğunu ifade etti.

Irak Parlamento seçimlerinin de ele alındığı görüşmede, söz konusu seçimlerin tüm toplumların haklarının korunması ve sorunların çözümü için yeni bir anlayışın başlangıcı olması temenni edildi.