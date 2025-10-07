Başbakan Barzani, İtalya'nın Irak Büyükelçisini kabul etti

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve İtalya'nın Irak Büyükelçisi Nicolo Fontana, Irak'taki son gelişmeleri ve parlamento seçimlerine yönelik hazırlıkları görüştü.

Mesrur ​​Barzani, 7 Ekim 2025 Salı günü, İtalya'nın Irak Büyükelçisi Nicolo Fontana'yı kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, başta tarım ve turizm olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede ayrıca Irak'taki son gelişmeler ve parlamento seçimlerine yönelik hazırlıklar ele alındı.