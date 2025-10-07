Başkan Barzani ve Ammar Hekim, Parlamento seçimlerini görüştü

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim ile Irak siyasi sürecindeki zorluklar ve sorunları ele aldı.

Barzani’nin Ofisi’nden 7 Ekim Salı günü yapılan açıklamada, Başkan Barzani’nin Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede Irak ve bölgedeki siyasi durumun ele alındığı kaydedilen açıklamada, Irak siyasi sürecindeki zorluklar ve sorunlar ile Irak siyasi partileri arasındaki ilişkilerin masaya yatırıldığı aktarıldı.

Irak Parlamento seçimlerinin de görüşmede gündeme gelen konular arasında yer aldığı ifade edildi.