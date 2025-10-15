Dana Gas: Kor Mor’da üretim kapasitesi yüzde 50'ye çıkarıldı

2 saat önce

Orta Doğu'nun en büyük doğal gaz şirketi Dana Gas, Kor Mor sahasındaki üretim kapasitesinin yüzde 50'ye çıkarıldığı bildirildi

Dana Gas tarafından 15 Ekim'de yapılan açıklamada, Cormor250 projesinin planlanandan önce tamamladığı duyuruldu.

Cormor250, Orta Doğu'nun ilk petrol ve gaz arama ve üretim şirketi olan Hilal petrol şirketi ile ortaklaşa satışlara başladığını belirtti, böylece Cormor250 projesi kapsamında ilk gaz ihracatı yapıldı.

Planlanandan sekiz ay önce tamamlanan Cormor250 projesinde üretim kapasitesi yüzde 50'ye (250 kübik feet) çıkarıldığı, bunun da Kor Mor sahasının toplam kapasitesini 750 milyon kübik feet'e çıkardığı aktarıldı.

Dana Gas, söz konusu genişlemenin Kürdistan Bölgesi'ndeki elektrik üretim kapasitesini artıracağını ve endüstriyel büyümeyi destekleyeceğini, ayrıca Kürdistan Bölgesi Hükümetinin 24 saat elektrik sağlama ve diğer Irak eyaletlerine elektrik sağlama amaçlı "Runaki" projesini güçlendireceğini bildirdi.

Toplam 1,1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen proje, 10 binden fazla doğrudan ve dolaylı istihdam yaratarak, Irak'ta son yıllardaki en büyük özel sektör altyapı projelerinden biridir.