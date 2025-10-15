Başkan Barzani'den Peşmerge'nin Eylül ve Gulan devrimlerindeki mücadelesine övgü

15 dakika önce

Başkan Mesud Barzani, Eylül ve Mayıs Devrimlerinde mücadele eden Peşmerge ve savaşçılara şükranlarını sundu.

Barzani’nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre 15 Eylül 2025 Çarşamba günü (bugün), Başkan Barzani’nin Pirmam’da, Eylül ve Gulan Devrimleri Yüksek Vakfı ve Xabat Güçleri ile bir araya geldi.

Başkan Barzani’ye göre şu anda var olan, Peşmerge ve halkımızın mücadelesi ile kahraman şehitlerimizin kanının ürünüdür.

Kürdistan ile Irak'taki siyasi durum ve gelişmelere de ışık tutan Başkan Barzani, yaklaşan Irak Parlamento seçimleri ve siyasi süreç konusunda tavsiyelerde bulundu.