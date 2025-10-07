Halepçe'de Nar Festivali için son hazırlıklar yapılıyor

1 saat önce

Halepçe'de 11. Nar Festivali için son hazırlıkların yapıldığı ve festivalin Irak Parlamento seçimleri öncesinde yapılacağı bildirildi.

Halepçe Turizm Müdürlüğü Sözcüsü Hewraman Celal, 7 Ekim Salı günü, Kurdistan24'e verdiği demeçte, Nar Festivali için son hazırlıkların yapıldığını ve festivalin en güzel şekilde yapılmasını istediklerini söyledi.

Festivale katılmak isteyen çiftçilere üç gün süre tanınacağını belirten Celal, "Bu yıl için hazırlanan çadırlarda 500 çiftçi çeşitli ürünlerini sergileyecek." dedi.

Katılımcıların isimlerinin kurayla belirleneceğini kaydeden Sözcü Celal, el sanatları ile ilgilenenlerin Turizm Müdürlüğü tarafından, tarım ürünleriyle ilgilenenlerin ise Halepçe Tarım Müdürlüğü tarafından denetleneceğini belirtti.

Festivalin Irak Parlamento seçimlerinden önce düzenleneceğini aktaran Hewraman Celal, hava koşulları nedeniyle tarihin henüz belirlenmediğini ifade etti.