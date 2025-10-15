Başbakan Barzani: En büyük varlığımız olan gençlerimizin fikirlerine yatırım yapacağız

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin en büyük varlığı olan gençlerin fikir ve düşüncelerine yatırım yapmanın zamanı geldiğini belirtirken, hükümetin bilimsel çalışmaların geliştirilmesine verdiği tam desteğini yineledi.

Başbakan Mesrur Barzani, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü, Erbil’de Kürdistan İnovasyon Enstitüsüne ait “Bilim Parkı”nın temel atma törenine katılarak, parkın temelini attı.

Temel atmadan önce açıklamalarda bulunan Başbakan, Kürdistan halkının hizmetine açılacak bir projenin daha temelini atmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başbakan, üç yıl önce Kürdistan İnovasyon Enstitüsünün açılışını yaptıklarında enstitünün bir parçası olarak yenilikçilerin çalışmalarını kolaylaştırmak ve onlara fikirleri ile araştırmalarını farklı alanlarda test edebilecekleri çeşitli laboratuvarlar ve alanlar sağlamak amacıyla bir bilim parkı inşa etme sözü verdiklerini hatırlattı.

Bugün verdikleri sözü tutuklarının altını çizen Başbakan, “Bugün ülkemizin ekonomisini geliştirmemize ve gençlerimize her sektörde iş imkanı yaratmamıza yardımcı olacak parkın temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kürdistan'da veya yurt dışında birçok yetenekli gencimiz var, ancak belki de uygun fırsatların ve özel yerlerin eksikliği nedeniyle, yetenekleri ve becerileri değerlendirilemedi.” dedi.

“Kürdistan Bölgesi'nin içinden ve dışından yetenekli ve yenilikçi insanları, fikirlerini ve araştırmalarını bu park aracılığıyla geliştirmeye ve burayı önemli bir inovasyon merkezi haline getirmeye çağırıyorum.” diyen Başbakan, "İhtiyaç, inovasyonun anasıdır." sözünü hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“Bu söz, büyük ilerlemelerin temeli haline gelmiş ve hayatımızda büyük değişimler yaratmıştır. Toplumumuzda bile, son yıllarda insanların ihtiyaçlarını karşılamak için birçok inovasyon gerçekleştirildi. İnsanlık var olduğu sürece inovasyon da devam edecektir.”

Teknolojik devrim ve yapay zeka çağında yaşadığımıza, her alanda hızlı ve büyük bir değişim dalgasının hakim olduğuna dikkat çeken Başbakan, her yaratıcı fikrin hayata geçmesi ve daha da büyümesi için uygun ve destekleyici bir ortama ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin inovasyona, bilimsel çalışmaların geliştirilmesine ve Kürdistan’daki bilim insanları ile mucitlere tam desteğini yineledi.

Bilim Parkı’nın hükümet tarafından desteklendiği ve arazisinin temin edildiğini ancak özel sektör tarafından hayata geçirilip tüm Kürdistan halkının hizmetine sunulacağını söyleyen Başbakan, “Tarıma, yola, turizme, her şeye çok yatırım yaptık. Bu sefer ülkemizin en büyük varlığı olan gençlerin fikir ve düşüncelerine yatırım yapacağız.”

Başbakan, Bilim Parkı’nın Kürdistan'a hizmet ve kalkınma yolunda büyük bir proje olması ve gençlerin kendilerine sunulan hizmetlerden daha fazla faydalanması temennisinde bulundu.