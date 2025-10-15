Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulundan Irak Hükümetine maaş çağrısı

50 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu toplantısında, petrol dışı gelirlerin Bağdat’a teslim edilmesi kararı alınırken, Irak Hükümetine memur maaşlarını göndermesi çağrısı yapıldı.

Bakanlar Kurulu, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü, Başbakan Mesrur Barzani liderliğinde, yardımcısı Kubad Talabani’nin katılımıyla haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Başbakan, Irak Parlamento seçim kampanyasının başlaması münasebetiyle toplantının başında, yasa ve ilkelere saygı çerçevesinde sivil bir kampanya çağrısında bulunurken, Kürdistan halkının gerçek temsilcileri olacak ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarını ve yapısını savunacak herkese başarılar diledi.

Toplantının ana konusu, üçlü petrol ihracat anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra Kürdistan Bölgesi'nin mali durumunun değerlendirilmesi ve Bakanlar Kurulunun ağustos ve eylül aylarındaki maaşların ödenmesine ilişkin adımlarının takip edilmesiydi.

Kürdistan halkının aylık maaşının temin edilmesi amacıyla petrol dışı gelirlerin Bağdat’a teslim edilmesi kararı alınan toplantıda, Irak Hükümetine memur maaşlarını göndermesi çağrısı yapıldı.

Üçlü petrol ihracat anlaşmasının çok iyi bir şekilde uygulandığına değinilen toplantıda, SOMO tarafından dünya pazarında üç milyon varilden fazla petrol satıldığı ve gelirinin Irak Maliye Bakanlığına döndüğü kaydedildi.