Kürdistan savunma sanayisinde önemli ilerleme: İlk yerli zırhlı araç üretildi

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin son yıllarda savunma sanayisine verdiği destek sonucu ilk yerli zırhlı araç üretildi.

Kürdistan'ın savunma sanayisinde faaliyet gösteren ilk firma olan Anwar Atroshi Şirketi dünya standartlarına uygun askeri araçlar üretmektedir.

Şirket sahibi Enwer Said, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, askeri araçların yanı sıra medeni araçlara da zırh kaplama yapıldığını belirterek "Şu ana kadar beş çeşit askeri zırhlı araç geliştirdik. Yapımı yaklaşık altı ay süren askeri araçlar 4 ila 5 testten geçtikten sonra Peşmerge güçlerine teslim edilecek." dedi.

Yerli malzemeyle yapılan araçların motorlarının Almanya'dan ithal edildiğini kaydeden Enwer Said, Başbakan Mesrur Barzani'nin, 21 Eylül'de Zaho'daki 1'inci Uluslararası Ticaret Fuarı'nın açılışında firmalarına firmaya her türlü desteğini yinlediğini söyledi.

Her yıl uluslararası standartlara uygun yeni zırhlı araç modellerini ürettiklerini belirten şirket sahibi, "Askeri zırhlı araçlarımızın bir kısmını Peşmerge güçlerinin hizmetine sunduk." dedi.

Enwer Said, fabrikadaki tüm çalışmaların İçişleri Bakanlığının denetimi altında Kürdistan Bölgesi Hükümetinin talimatları doğrultusunda yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin son yıllarda sanayi sektörüne verdiği destekle sektöre kolaylık sağlanmış, sanayi sektöründe tam bir canlanma yaşanmıştır.

Sektörün her alanında önemli adımlar atıldı. Bu, daha fazla istihdama ve piyasanın toparlanmasına yol açtı.

2014 yılında kurulan Anwar Atroshi Şirketi, otomobil ve zırhlı araçların bakım ve onarımı alanında faaliyet göstermektedir.

Şirket kısa bir süre içinde araç onarım aşamasından sivil ve askeri zırhlı araçların üretim ve bakım aşamasına geçerek, bu alanda önemli imzalar attı.